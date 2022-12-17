المشدد 15 عاماً لصاحب كافيتريا بقرية كفر المنشى بمركز طنطا لتورطه فى قتل جاره داخل محل عمله

قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود الربيعي، واكرامي رمضان يوسف، وأمانة سر محمد عناني وعلي السنباطي، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاماً لصاحب كافتيريا بقرية كفر المنشي بمركز طنطا، لتورطه في قتل جاره داخل محل عمله بسبب خلاف بينهما في القضية المقيدة برقم 20426 لسنة 2022 جنح مركز طنطا.

قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود الربيعي، ومصطفى درويش، وأمانة سر محمد عناني وعلي السنباطي، بالإعدام شنقاً ضد فني تحاليل وسموم في مركز لعلاج الإدمان ومقيم بقرية شنراق بمركز السنطة، لتورطه في قتل جاره داخل منزله في شهر أكتوبر 2021 بسبب خلاف بينهما في القضية رقم 24725 لسنة 2021 جنايات مركز السنطة.

شهدت منطقة العجيزي التابعة لقسم أول طنطا واقعة اعتداء من عامل خردة على ابن شقيقه لخلافات بين المتهم ووالدة المجني عليه ومحاولته الانتقام من نجلها وإصابته بكسور في الجمجمة وتم نقله في حالة سيئة بين الحياة والموت للمستشفى العام.

تلقى اللواء مدير أمن الغربية بلاغًا من والدة شاب يدعى عمر أحمد فتحي 16 سنة مقيم بشارع حسن شحاتة بالعجيزي بقسم أول طنطا بقيام عم نجلها ويدعى أشرف فتحي 43 سنة بمباغتته والاعتداء عليه بالضرب على مرأى ومسمع من الجيران وتم تصوير الواقعة.

وقالت والدة المجني في المحضر إن شقيق زوجها حاول الاعتداء عليها بالضرب قبل الحادث بيوم لخلافات بينهما بسبب تجارة الخردة وسارعت بتحرير محضر ضده فأقسم حسب البلاغ ان يحرق قلبها على نجلها وهو مانفذه بالاعتداء عليه واصابته اصابة خطيرة تم نقله على إثرها لمستشفى المنشاوي العام بطنطا التي أحالته بدورها لمستشفى المحلة العام وتبين إصابته بكسرين بالجمجمة والفك وحالته العامة سيئة وتم نقله للعناية المركزة.

وألقي القبض على المتهم الذي برر جريمته باعتداء ابن شقيقه جنسيًا علي ابنته طالبة الإعدادي وهو ما نفاه زوجها الذي يقيم بمدينة المحلة الكبرى وتبين انه تزوج عرفيا منها منذ أشهر تم تحرير محضر بالبلاغ وتولت النيابة التحقيق.