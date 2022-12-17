«موسى» عن حفاوة بايدن بالرئيس السيسى: العلاقات الأمريكية المصرية تشهد تغيرًا إيجابيًا

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفاوة استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن، مؤكدًا أن الصور التي تم تداولها بين الرئيسين على هامش القمة تؤكد مدى قوة العلاقة بين الزعيمين.

هناك تطور كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تغيرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

وتابع: “مفيش بلد تستطيع أن تستغنى عن مصر.. يحدث تشاور ولكن لا تستطيع الاستغناء عن مصر”، مبينًا أن الرئيس السيسي أثار ملف سد النهضة الإثيوبي، خلال اللقاءات التي جمعته مع القيادات الأمريكية منهم وزير الخارجية الأمريكي.

وشدد على أن مصر لن تسمح بأن يأتي أحد على حقوقها التاريخية، موضحًا أن الرئيس السيسي طالب بأن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور في ملف سد النهضة، باعتبارها قوى عظمى في العالم.