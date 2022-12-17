السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هيئة الطاقة الجديدة: هناك إقبال لاستخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك إقبال من قبل المواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، لأنه في ظل خطط الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة فى مصر، فإن استخدام الطاقة الشمسية أعلى الأسطح سيكون له المردود الإيجابي على استخدامات هذه المنازل من الطاقة الكهربائية وتقليل اعتماده على الشبكة الكهربية.

 

وأضاف الخياط في تصريح خاص لـ « الدستور» أن الخطاب الدوري من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أتاح إنشاء محطات خلايا شمسية بقدرة 20 م.و. للمشروع الواحد وربطها على الشبكة بنظام صافى القياس حيث سيخدم هذا القرارالتوسع فى الأنظمة الشمسية فوق الأسطح للمباني السكنية بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل. 


وأوضح أنه يمكن للمواطن الاطلاع على قائمة الشركات المؤهلة لتركيب أنظمة خلايا شمسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.nrea.gov.eg)، ومن خلالها يمكن اختبار أحد هذه الشركات أو مخاطبة مجموعة من هذه الشركات وذلك لإجراء معاينة للموقع المراد التركيب به والحصول على عرض فني ومالي ومن ثم اختيار شركة والتعاقد معها.

وذكر أن مشروعات الطاقة المتجددة  تسير في طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة في عام 2022، ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2035 والوصول إلى نسبة 40%.

 

وأوضح أن حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة بلغ  (رياح/شمسي) في العام المالي 21/2022  حوالي 3975 مليون ك.و.س حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س ومن المحطات الطاقة الفوتوفلطية 53 مليون ك.و.س ومن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات 260 مليون ك.و.س.

الدكتور محمد الخياط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اسعار الطاقة الطاقة الشمسية مرفق الكهرباء

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وائل لطفي

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