السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عادل حمودة: السياسة أبعدت روسيا عن المشاركة في كأس العالم 2022

الإعلامي عادل حمودة
الإعلامي عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن السياسة فرضت على كأس العالم عام 2022، وبعدت روسيا عن المشاركة في مباريات التصفيات النهائية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأضاف عادل حمودة خلال تقديمه برنامج واجه الحقيقة، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه على مدار التاريخ، كان كأس العالم لكرة القدم أكثر من مجرد بطولة لكرة القدم، معقبًا: "لا يوجد وصف أدق مما كتبه الشاعر الفلسطيني محمود درويش في كتابه ذاكرة النسيان لمعرفة أهمية البطولة وتأثيرها على الشعوب".

وأشار إلى أن الشاعر محمود درويش رصد في كتابه، يومياته أثناء الحصار ببيروت عام 1982 واجتياح الإسرائيليين لها، وكشف بالتفصيل عشق المحاصرين لمتابعة مباريات كأس العالم، رغم الواقع المرير الذين كانوا يعيشون به. 

وأوضح حمودة أن درويش رصد كيف كان ينزل القبو مع غيره من المواطنين الذين كانوا يعيشون ويلات الحصار والحرب من أجل مشاهدة مباراة تنسيهم ولو للحظات الحرب التي تنتظرهم. 

وأكد الإعلامي عادل حمودة، أن شغف اللاعبين وإثارة المباريات والنتائج المرتقبة بمثابة لحظة ضوء في عتمة الحرب.

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