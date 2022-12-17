ليكيب: شكوك حول لحاق جيرو بنهائي كأس العالم وديشامب يحدد البديل

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق أولفيه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا بمباراة الأرجنتين، في نهائي بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني، غدًا في الخامسة عصرًا، بالمباراة النهائية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، على ستاد لوسيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن هناك شكوك كبيرة حول لحاق جيرو بالمباراة بسبب تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات.

ويتنافس أولفيه جيرو على جائزة هداف كأس العالم بعدما سجل 4 أهداف، متساويًا مع جوليان ألفاريز، مهاجم الأرجنتين، فيما يتشارك ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، صدارة ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اختبر ماركوس تورام في مركز الجناح، وانتقال كيليان مبابي لمركز المهاجم الصريح.

واستعاد المنتخب الفرنسي خدمات أدريان رابيو، وثيو هيرنانديز، ودايوت أوباميكانو، وكنجسلي كومان، بعد غيابهم عن المران في اليومين الماضيين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ثنائي خط الدفاع رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي قد أصيب بفيروس الإبل، لينضم للثلاثي السابق إصابته بنفس الفيروس أدريان رابيو ودايوت أوباميكانو وكينجسلي كومان.