وزير الصحة: 48% معدل الوفيات بأمراض القلب

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن البروتوكول الجديد الذي وقعته وزارة الصحة لخدمة مرضى الجلطات الحادة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن هذه البروتوكول تأتي تحت شعار في كل ثانية حياة.

وأضاف أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لتعزيز الكفاءات التشغيلية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارئ، متابعاً: "في كل ثانية حياة، معناه أن حياة الإنسان ممكن تتوقف مع أي تأخير في التعامل مع حياته بالثانية".

وأشار وزير الصحة إلى أن مصر تمثل 48% من معدلات الوفاة سنوياً بسبب أمراض القلب سواء من نوبات قلبية أو ذبحة صدرية أو ما شبه ذلك، موضحاً أن الوزارة ليست للمرضى وإنما للأصحاء من خلال التثقيف والتوعية ونشر الوعي الصحية والسيطرة على الأمراض قبل أن تحدث.

وأكد أنه بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية تم معرفة معدلات الوفاة، وأن المهم في التعامل في هذه المبادرة هو التعامل في الساعة الأولى من المرض، وحتى يتم الوصول للمريض عبر الهاتف والتصرف بالدقائق المعدودة.

وتابع: "تم تخصيص الخط الساخن 16474، لإنقاذ حياة مرضى الذبحة الصدرية".