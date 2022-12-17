السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود فيروس الإبل

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، حقيقة وجود فيروس الإبل وخطورة إطعام الحمام عن طريق الفم، قائلًا: "سمعنا عن إنفلونزا الطيور، والخنازير وجدري القرود، وهي ما تسمى بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات أو الطيور أو الكائنات الأخرى إلى الإنسان".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هناك الكثير من هذه الفيروسات التي من الممكن أن تنقل إلى الإنسان، لافتاً إلى أن فيروس كورونا قيل بأن نوع من الخفافيش نقلته إلى حيوانات وسيطة ومن ثم انتقل إلى الإنسان.

وأوضح أنه لا يوجد قلق من هذه الفيروسات طالما يتم السيطرة عليها، ويتم معرفتها وطالما أنها تعالج ولا تتحول إلى وباء، لافتاً إلى أن الترقب والحذر والمتابعة الوبائية والوقائية حاجز قوي ضد انتشار هذه الأمراض.

وعن خطورة تربية القطط والكلاب في المنازل، أكد أن هذه الحيوانات تتسبب في إحداث حساسية للأشخاص الذين يقومون بتربيتها، لكن هؤلاء الأشخاص يقومون بإجراء الفحص الدوري على هذه الحيوانات ويعطونها نوع من التطعيمات حتى يمنعوا انتقال الأمراض منها إلى البشر. 

كما حذر من إطعام الحمام عن طريق الفم، قائلاً: "إنه يتسبب في حدوث نوع من تليف وتليف مناعي شديد، وكانت نسبة التليف المناعي الناتج عن هذه الطيور أكثر في السيدات".

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