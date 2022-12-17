بعد برونزية مونديال قطر 2022.. مدرب كرواتيا يستبعد اعتزال مودريتش دوليًا

استبعد إيفيكا أوليتش، المدرب المساعد لمنتخب كرواتيا، اعتزال القائد المخضرم لوكا مودريتش دوليًا، مشيرً إلى أنه سيواصل اللعب مع المنتخب الكرواتي بعد إحراز المركز الثالث بكأس العالم، قطر 2022.

وأحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث بمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ولدى سؤال أوليتش من قبل مراسل محطة "ماجينتا تي في" عما إذا كانت هذه هي المباراة الأخيرة لمودريتش مع منتخب كرواتيا، قال: "لا ، لا أعتقد ذلك".

وأكد أوليتش أن مودريتش يرغب في المشاركة مع المنتخب الكرواتي في المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا الصيف المقبل.

وأضاف: "واثق بنسبة 100% بأن مودريتش سيتواجد في قائمة الفريق إذا كان لائقا".

وتأهلت كرواتيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا للمربع الذهبي لدوري أمم أوروبا، حيث ستقام المنافسات يومي 14 و15 يونيو 2023 على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 يوليو، وتقام قرعة المربع الذهبي للبطولة القارية يوم 25 يناير المقبل.

مودريتش عن اعتزاله اللعب دوليًا: سأشارك مع كرواتيا فى دورى الأمم الأوروبية

وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة: "ربما تكون آخر مباراة لي في كأس العالم، لايمكنني قول أي شيء".

لوكا مودريتش خاض 162 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، بدأها يوم 1 مارس 2006، وسجل 23 هدفًا وصنع 25 لزملائه في المنتخب.

وأضاف لوكا: "أنا سعيد بمسيرتي مع منتخب كرواتيا، ومازال لدينا مستقبل جيد في انتظارنا".

وتابع: "لا يمكنك الحديث عن منتخب كرواتيا أنه الفريق الذي يحقق إنجازًا كل 20 سنة، لقد وضعنا كرواتيا على خارطة المنتخبات الكبرى، سنعود للبلاد كفائزين".

وعن اعتزاله اللعب دوليًا، قال لوكا: "أريد البقاء حتى بطولة دوري الأمم الأوروبية، بكل تأكيد أريد اللعب مع المنتخب، سيكون من المخيب ألا أشارك ونحن بالفعل تأهلنا لنصف النهائي، ومن ثم سأرى ماسيحدث في المستقبل".