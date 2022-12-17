السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ 943 مشروعا بزفتى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في اجتماع موسع بحضور مديري المديريات والشركات والهيئات المنفذة ورئيس مركز ومدينة زفتى، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددهم 943 مشروعا تم نهو  513 مشروعا وجاري العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 82% وبتكلفة مالية 4068,5 مليون جنيه، وذلك لتوفير حياة كريمة لأهل قرى مركز زفتى وتوفير بيئة صالحة تليق بساكنيها كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكتب بذلك لهذه المبادرة شهادة توثيق مستدامة بكونها واحدة من أكثر المبادرات استدامة على مستوى العالم كونها تغطي أغلب الممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري وتوفير حياة كريمة له.


استهل الاجتماع بمناقشة عدد 140 مشروع صرف صحي تتوزع بين 57 مشروعا تابعا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و83 مشروع آخر يشرف على تنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم نهو 125 مشروعا منهم لتصل نسب تنفيذ الإجمالي منها لـ92,3 % بتكلفة مالية 680.5 مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد 129 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 282.43 مليون جنيه تتنوع بين مشروعات مد وتوصيل شبكات مياه، مد وصلات منزلية، إحلال وتجديد شبكات، إعادة تأهيل محطات مياه بنهطاي وتفهنا العزب، إحلال وتجديد آبار ارتوازية وإنشاء 4 وحدات حديد ومنجنيز ،حيث وصلت نسب تنفيذ هذه المشروعات إلى 98,5%.

وأشاد المحافظ، بقرب نهو مشروعات التعليم حيث تم نهو 82 مشروع بنسب تنفيذ وصلت إلى 99,6 % بتكلفة 185,6 مليون جنيه، حيث تنوعت هذه المشاريع بين إنشاء جديد لعدد 6 مشاريع جديدة، 18مشروع توسع، 49 مشروع رفع كفاءة وصيانة، 8 مشروعات إحلال جزئي ومشروعين إحلال كلي لمدارس مركز زفتى.

كما تابع المحافظ، خلال اجتماعه نسب تنفيذ 34 مشروع لتبطين والتي تم البدء في 16 مشروع منها بنسبة إنجاز 52,6% ونهو 11 ترعة أخرى بتكلفة مالية 540,7 مليون جنيه إلى جانب مناقشة مشروعات الغاز الطبيعي والبالغ عددها 55 مشروع جاري العمل في 40 منها  ونهو 14 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 65,5% وبتكلفة مالية 541.7 مليون جنيه.

واستكمل الاجتماع بمناقشة إنشاء 9 مجمعات الخدمات الحكومية و9 مجمعات بيطرية والتي تم نهو عدد 16 منها وجاري العمل بمشروعين بنسب إنجاز قدرت بـ 91.1% وبتكلفة مالية 90 مليون جنيه، أما مشاريع الإنشاء الجديد ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد والخاصة بالشباب والرياضة والبالغ عددها 30 مشروعا وصلت نسب تنفيذها 72,9% بتكلفة مالية 187,6 مليون، في حين وصلت نسب مشروعات قطاع الصحة والبالغ عددها 25 مشروع بتكلفة مالية 521 مليون جنيه إلى  67,8%.

واختتم المحافظ اجتماعه لمتابعة نسب التنفيذ في قطاعات (الإسعاف، أبراج المحمول، الكهرباء البريد والكباري).

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ 943 مشروع بحياة كريمة بمركز زفتى 3 مليون جنية التنمية المستدامة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشرب والصرف الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمعات الخدمات مبادرة الرئاسية مركز زفتى

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