السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قتلة خفير مصنع السلام

الأمن
الأمن

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل خفير مصنع زجاج بالسلام وسرقة 100 ألف جنيه من الخزينة.

ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية الـ4 متهمين، وتم القبض عليهم مختبئين بالإسكندرية.

 كشفت معاينة أجهزة الأمن عن جثة خفير مصنع زجاج عثر عليه مقتولًا، وتبين سرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بمدينة السلام.

وأكدت المناظرة، أن المجني عليه في العقد السابع من عمره وأصيب بكسر بالجمجمة وخروج أحشائه ونزيف داخلي أسفر عن هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

 كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على خفير بمصنع زجاج مقتولًا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة «محمد. ف. س» نتيجة ضربه بآلة حادة على الرأس، كما تبين أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأن المتهمين سرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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