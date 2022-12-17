إقبال روسى على المقاصد السياحية المصرية وارتفاع فى أعداد السائحين

كشفت مصادر لـ"الدستور" أن المقاصد السياحية المصرية استقبلت من روسيا نحو 5500 كرسي طيران خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو وقد ارتفعت إلى نحو 20300 كرسي خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد خلال الفترة المقبلة، وتشهد الفترة الحالية لقاءات مكثفة بين وزير السياحة والآثار ووزير الطيران المدني لزيادة أعداد الرحلات الجوية.

في ذات السياق أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسي بموسكو، أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.

وأوضح المطار أنه اعتبارًا من 19 ديسمبر، ستبدأ شركة "مصر للطيران" تشغيل رحلتين يوميًا على متن طائرات مريحة من طراز Boeing 737-800 و Airbus 320، وستكون مدة الرحلة 5 ساعات و30 دقيقة.

وقد أعلنت شركة مصر للطيران، أنه يتم حاليًا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية 2023، يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، ودعما للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية.

وأوضحت الشركة أنه تقرر اعتبارًا من 18 ديسمبر الحالي زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً حيث تقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز بوينغ 737/800 .

ويعد السوق الروسي من الاسواق الرئيسه المصدرة للسياحة إلى مصر وقد بلغت الإعداد الوافدة من السياحة الروسية في عام 2015 إلى نحو 3 ملايين سائح وينجذب السائح الروسي إلى كل من مقصدي شرم الشيخ والغردقة ويتم حاليًا العمل على توجيه الحركة السياحية الوافدة من روسيا لتشمل زيارة المقاصد السياحية الثقافية ولا تتوقف فقط عند السياحة الشاطئية.