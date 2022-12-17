مباحث التموين تضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة فى الصف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة يتم خلالها (إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية) بدون تراخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر وضبط (إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية) مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية بمنطقة الصف.

وبإجراء التحريات تبين أنها غير مطابقة لمواصفات التصنيع، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما تم استخدام علامة تجارية غير مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط المدير المسئول عن المصنع لتصنيع وتعبئة (مواد خام لمخصبات زراعية عبارة عن "بودرة – سائلة" مجهولة المصدر وبدون ترخيص) بمنطقة غمازة الكبرى على ترعة كوم أمبو الصف، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.