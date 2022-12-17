مراكز اقتراع الانتخابات فى تونس تغلق أبوابها لبدء عمليات الفرز

أغلقت مراكز الاقتراع فى تونس أبوابها، مساء اليوم السبت، لتنطلق بذلك عمليات الفرز.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.19%، وفقا لموقع موزاييك التونسى.

وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 656.915 من إجمالي الناخبين المسجلين، وذلك من جملة 9 ملايين و163 ألف و502 ناخب مسجّل في السجل الانتخابي.

وأضاف بوعسكر أن عملية التصويت انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا تواصلت إلى الساعة السادسة مساء في أغلب الدوائر الانتخابية بتونس وفي الخارج، وإلى الساعة الثامنة مساء بجزيرة جربة ومدينة جرجيس من ولاية مدنين.

وستشرع جميع مكاتب الاقتراع بعد غلق المراكز في عملية الفرز الحضوري في المكاتب، وأن جميع الهيئات الفرعية ستنتقل إلى مراكز التجميع بداية من الليلة لاستقبال محاضر الفرز من شتى المكاتب، مفيدا بأنه بداية من غدا الأحد، سيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفحص هذه المحاضر المحالة إليها من الهيئات الفرعية، قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

من جانبه، صرح عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري بأن 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار أن فيها إما مترشح وحيد أو مترشحين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.

وأفاد التليلى بأن هيئة الانتخابات، ستتولى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى مبدئيا يوم 19 الإثنين المقبل، ليتم بعد 15 يوما الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية.

وأكد عضو هيئة الإنتخابات بخصوص مسألة الجرائم والمخالفات الانتخابية، أن هيئة الانتخابات جندت 1806 عون رقابة للحملة الانتخابية، لمراقبة الأنشطة الميدانية وكل ما له علاقة بتمويل الحملات، نظرا لما لهذه المخالفات من تأثير كبير على المسار الانتخابي ككل وعلى نتائجه.

بعثة جامعة الدول العربية: مؤشرات سير العملية الانتخابية فى تونس إيجابية

فى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس، خليل إبراهيم الذوادي، مساء اليوم السبت، عن أن مؤشرات سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع التونسية تتسم بالإيجابية.

وأضاف الذوادي في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، اليوم، أن ملاحظي بعثة جامعة الدول العربية لاحظت وجود إقبال على الانتخابات، وفقًا لموقع موازييك التونسى.