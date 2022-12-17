وزير الرياضة الأسبق: أداء المغرب المونديال في غاية التميز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن أداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022 على أعلى مستوى حيث كان أدائهم في غاية التميز واستطاعوا أن يدخلوا في مصاف الكبار.

وأضاف وزير الشباب والرياضة الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن النتيجة ليست كافية وحدها، لكن الأداء كان أكثر من رائع، حيث استطاع أن يلعب مع أكبر فرق في العالم، مع كرواتيا، وأسبانيا، والبرتغال، ومع فرنسا، وبالتالي فقد تمكن المنتخب المغربي من لعب مباريات كبيرة مع لاعبين مصنفين ضمن العشر الأوائل على مستوى العالم.

وأوضح أن الفروق في المباريات كانت في صالح المنتخب المغربي، كان في مباريات متعادلًا، وأخرى شهدت فروق بسيطة لصالح المنافس، معقبا: "هذه هي طريقة اللعب مع الفرق الكبيرة، الموضوع لا يقتصر على النتيجة فقط، وإنما صعود المنتخب لهذا المستوى يتم تصنيفه عالميًا بأنه أحد المنتخبات الكروية الكبرى، وبغض النظر عن توفيق المنتخب في مباراة أو لا، فإنه يكون قد كسب التصنيف مع المنتخبات العالمية".