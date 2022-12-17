سياسى أمريكى: الرئيس السيسى استثمر نجاح COP27 كمنبر للحديث باسم إفريقيا

علق الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لأمريكا وحضوره القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمر نجاح مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وأضاف أن ذلك كان منبرًا أن يتحدث باسم القارة الإفريقية، وأنه تحدث وبقوة أمام قادة العالم، على أن الموضوع ليس مساعدة إفريقيا ولكن هي شراكة بين دول العالم وإفريقيا وتقديم تعويضات للدول الإفريقية عما لحقها من أضرار للدول الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أنها كانت فرصة جيدة جدًا للرئيس السيسي للقاء دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، فالتقى مع ممثلي الكونجرس الأمريكي ورؤساء الجاليات والجمعيات اليهودية والتي لها دور كبير في تشكيل السياسة الأمريكية.

