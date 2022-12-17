جمهورية الفيسبوك

أتابع أخبار حبيبتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فهى من قاطنى جمهورية الـ«فيسبوك»، أطالع صفحتها الشخصية كل يوم، أنتظر منشوراتها وأخبارها بشغف، أتفاعل معها، أحيانًا أبدى إعجابى الحقيقى بالمنشور فأضغط «أعجبنى»، وأحيانًا أبدى إعجابى الشديد بها هى شخصيًا فأضغط «أحببته»، وأسارع أحيانًا لأكتب تعليقًا مناسبًا، ترتفع دقات قلبى مع دقات أصابعى على لوحة المفاتيح، أنتقى الحروف كأننى أنتقى الهدية الثمينة من عند بائع الجواهر، وأتنهد كل مرة بارتياح دون أن أشعر وأنا أضغط «تم/ إرسال»، وفى نفس الوقت أفرح كثيرًا بتفاعلها مع أخبارى أو منشوراتى، فى الأعياد والمناسبات، من بين كل التفاعلات والتعليقات أبحث عن صورة «البروفايل»- صفحتها الشخصية- الخاص بها، أقرأ تعليقاتها وأفرح بها كثيرًا وأتفاعل معها بقلب أحمر.

حبيبتى تطل على الحياة من خلال «البروفايل» بصورة شخصية جديدة كل حين؛ سحابة جميلة كأنها تغرق فى بحر فضى، أصيل محمر داكن، سماء بلون أزرق شديد الصفاء، وردة تكسوها قطرات الندى، عصفور ريشه زاهى الألوان، صور جميلة، مبهجة، تبعث فيك الفرحة والأمل.

وعندما عاتبتها فى ذلك، بالرغم من أنى كنت شديد الفرح، وعبَّرت عن وجهة نظرى بأن تغيير صورة «البروفايل» كل فترة دليل على أنها شخصية نرجسية، تبحث دائمًا عن اهتمام الناس وكلمات الإعجاب، أو أنها شخصية مترددة، غير مستقرة، ليست عندها الثقة بنفسها- ضحكت بصوت مرتفع ثم تدفق على لسانها سيل من السباب والشتائم أو الاتهامات، كما تحب أن تسميها، الرجعية والتخلف وجمود الفكر وسوء الظن، ثم انفجرت فىَّ:

- كيف تحكم علىَّ بكل هذه الأحكام الظالمة لكونى أغيِّر صورة «البروفايل» من وقت لآخر؟!

ثم أكملت وهى تنظر لى باشمئزاز، جعلتنى أخجل من نفسى:

- لماذا لا تفسرها أنت تفسيرًا مختلفًا، تفسيرًا إيجابيًا، كأن تقول مثلًا بأن الأيام مختلفة، وكل صورة تعكس إحساسى بكل يوم منها؟!

قلت بأنها وجهة نظر، وتحترم الحقيقة، لكن مَن الذى يفهم هذا؟، الناس ترى فقط، يهمها الظاهر كما نقول، وإذ بها تصرخ فى وجهى مرة ثانية:

- لا يهمنى الناس.. ما يهمنى هو الله ثم نفسى ثم أنت.. راعِ الترتيب فى هذا.. الناس ليس لهم حساب عندى، إلى متى؟! آكل من أجل الناس، وألبس من أجل الناس، وأتحدث من أجل الناس.. أصبحت حبيسة فى سجن الناس، ارحمنى.. أرجوك.. لا تكن أنت وهم.. هؤلاء الذين تتحدث عنهم لم، ولا، ولن يقيموا لى اعتبارًا عندما أسقط، بل سيشيرون لى بأصابعهم المرتعشة فى سخرية، وهم جالسون فى أماكنهم داخل المقاهى أو على النواصى يتابعون المارة ويطلقون النكات، تتذكر طبعًا قصة جحا وابنه والحمار.

سريعًا بحثت عن كلمات الاعتذار، وأننى لم أقصد كل هذا، فنظرت لى بعينين دامعتين معاتبتين وكأنها تقول: حتى أنت..

فى حقيقة الأمر لم تكن الصور تعكس إحساسها بالحياة فقط كما قالت، بل تعكس ملامح شخصيتها الحالمة الوادعة الشاعرة المرهفة الإحساس، كنت أشعر بوجودها وجودًا حيًا فى كل صورة، ولا تسألنى كيف؟! فكنت أشعر بروحها، أتمثلها بابتسامتها الساحرة ومداعباتها التى لا تنتهى، حتى عصبيتها واندفاعها فى الكلام أراه فى صورة الأمطار والعواصف التى وضعتها مؤخرًا.

صباح اليوم انتبهت إلى أن صورة بروفايل حبيبتى لم تتغير منذ زمن، فرحت فى بداية الأمر ظانًا أننى- وبحمد الله- قد استطعت إقناعها برأيى، واستقرت على هذه الصورة الجميلة، لكن فى اللحظة التالية مباشرة انتبهت إلى أن أخبارها منذ أسبوعين تقريبًا تكاد تكون منقطعة، تظهر فى تعليق بسيط على منشور أحد الأصدقاء وبكلمات موجزة مثل «ألف مبروك.. بالتوفيق إن شاء الله.. البقاء لله...» أو عبارات من هذا القبيل، وأحيانًا تكتفى بالضغط على «أعجبنى»، حتى منشوراتى وصورى التى كنت وبشغف أتابع تفاعلها معها.

حاولت الاتصال، فى المرات الأولى كان الهاتف يعطى جرسًا دون رد، ثم بعد ذلك يعطى رسالة صوتية بأنه ربما مغلق أو غير متاح.

تركت رسالة فى صندوق الرسائل الخاص بها:

- «حبيبتى.. اتصلت بك بالأمس عدة مرات ولم تجيبى.. لعل المانع خير؟!»

ثم رسالة أخرى:

- «حبيبتى.. منذ فترة لم أرك فى صورة جديدة أو منشور جديد».

ولم ترد، حزنت ثم انتبهت إلى أنها لم تقرأ الرسالتين السابقتين، فأرسلت الثالثة:

- «حبيبتى.. انقطعت عنى أخبارك فجأة.. كيف حالك؟».

ثم توالت الرسائل:

- «حبيبتى.. صورة (البروفايل) لم تتغير منذ فترة طويلة، هل توقف إحساسك بالحياة ؟!».

- «حبيبتى.. لم تشرق الشمس منذ آخر صباح كنا معًا.. أين أنت؟!».

- «حبيبتى...».

- «حبيبتى...».

للأسف انشغلت بالعمل والعملاء والحياة، وتوقفت عن إرسال الرسائل، ثم قلت يبدو أنها أغلقت حسابها القديم على «الفيسبوك» وأنشأت لنفسها حسابًا جديدًا بأصدقاء جدد، وربما غيرت رقم هاتفها، ولم أبحث عنها، هى التى لم ترد على رسائلى، ونسيت أو تناسيت، وفرحت كثيرًا بالترقية الأخيرة التى حصلت عليها، وتمنيت أن لو كانت معى، نتناول الغداء معًا احتفالًا بهذه المناسبة كما حدث فى المرة السابقة عندما حصلتُ على مكافأة كبيرة من صاحب الشركة شخصيًا، لكن صممت بينى وبين نفسى أن أذهب إلى نفس المكان وأطلب غداء لشخصين، وأنتظر قليلًا لربما تأتى على غير الموعد، ثم خطر لى أن أرسل رسالة جديدة لربما..

- «حبيبتى.. أنا هنا.. فى مكاننا المفضل، أنتظرك على الغداء.. أرجوك لا تتأخرى.. المناسبة لا تكون سعيدة إلا بك».

دقائق معدودات، خيَّم ظلها على المكان، انتفضت بفرح، أردت أن أحتضنها، وكأنها توقعت هذا، ردتنى برفق، واعتذرتُ سريعًا، وقلتُ إن فرحتى بها أنستنى نفسى، وعندما سألتها عن غيابها عنى طوال هذه الفترة، وانقطاع أخبارها فجأة، قالت إنها ارتبطت بأحد الأصدقاء الذى صارحها بإعجابه بها أو بحبه لها، وقالت إنه شخص ذكى وطموح ولا يهتم كثيرًا بالآخرين، ثم طلب منها أن تغلق حسابها القديم، وتنشئ لنفسها حسابًا جديدًا ليس فيه غيره، وألا تقبل طلبات الصداقة، وهو سيفعل نفس الشىء، وافقتْ، ثم قالت بفرح:

- يكفينى هو.

وعندما سألتها دهشًا:

- وأنا؟!

قالت إننى كنت صديقًا على الحساب القديم، وإن رسالتى الأخيرة منذ دقائق هى آخر الرسائل، وإنها حضرت الآن لتخبرنى بموعد عرسها الخميس القادم، راجية عدم التأخر.

شكرتها، ووعدتها بالحضور، ووعدت نفسى ألا أكون بمفردى، فسوف أنشئ لقلبى- أنا الآخر- حسابًا جديدًا ليس فيه إلا واحدة.