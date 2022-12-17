السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water وصلت لـ 55 مليون دولار

افتار
افتار

وصلت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water، إلى 55 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي، بينما وصلت إيرادات الفيلم في الولايات المتحدة إلى 17 مليون دولار.

جاء ذلك بعد يومين من طرح فيلم Avatar، بعد انتظار أكثر من 14 عامًا من طرح الجزء الأول من العمل.

ومن المتوقع، أن تصل إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى 150 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أيضًا أن تصل إيرادات العمل إلى مليار دولار.

وحصل فيلم Avatar 2 على تقييمات مميزة من النقاد، حيث حصل العمل على 8.2 من موقع imdb، بينما وصلت تقييمات العمل إلى 78% بموقع التقييمات الشهير rottentomatoes.

ويأتي فيلم جميس كاميرون، والذي اشتهر بمشاركته في العديد من الأعمال المميزة بهوليوود، منها فيلم Titanic، والذي صدر عام 1997، وحقق إيرادات مميزة بشباك التذاكر العالمي.

وتدور احداث فيلم Avatar: The Way of Water، حول حول، جيك سولي وعائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وسرعان ما يواجه كوكب باندورا تهديدا جديدا، لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش جديد لمواجهة هذا الخطر لحماية شعبه وعائلته.

أبطال فيلم Avatar 2

ويضم فيلم Avatar:The Way of the Waterعددًا من النجوم المميزين بهوليوود منهم، زوى سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، وغيرهم من النجوم المميزين بهوليوود.

وعرض الفيلم في الـ14 ديسمبر بشاشات عرض كل من فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط التي سيبدأ بها عرض الفيلم الأربعاء مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان.

Avatar The Way of Water The Way of Water 150 مليون دولار الجزء الأول الاسبوع الجارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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