السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«سياحة جديدة».. تفاصيل المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عن تفاصيل استعداد محافظة بورسعيد لإطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الدولة تعد من أعظم مسارات مهاجرة الطيور على الصعيد العالمي لما تتمتع به من وجود بحيرات وجو معتدل.

وأشار نائب محافظ بورسعيد إلى أن الدولة لم تستغل هذا النوع من أنواع السياحة حتى الآن، موضحاً أنها تعمل في هذا الملف منذ أكثر من 8 أشهر، عندما تم اكتشاف أنه هناك 500 ألف طائر مروا من فوق بحيرة المنزلة بالمحافظة.

وأوضح أن الـ 500 ألف طائر فيهم أكثر من 37 نوع طائر قالبين للانقراض، مشيراً إلى أن هذه الطيور تمر على مصر مرتين في العام خلال رحلتين واحدة في  الربيع بشهر مارس وأبريل، وأخرى في الخريف بشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

ولفت إلى أن رحلة مهاجرة الطيور على الصعيد العالمي في الشتاء تهاجر من البرد وتستقر في أفريقيا، موضحاً أن هناك سياح هوايتهم تصوير الطيور ونحن لم نستغل هذه السياحة ونأمل أن تكون بورسعيد أولى محافظات الجمهورية والوطن العربي في استغلال هذا النوع من السياحة.

وأردف أنه تم دعوة جهات كثيرة دولية والتي أبدت استعدادها للحضور للمهرجان، وهناك أكثر من 200 وكالة دعاية وإعلان يعتزمون الحضور فضلا عن قنوات عالمية أخرى.

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