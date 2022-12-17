السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اقتصادى: الدعم المالى المقدم من «النقد الدولي» بداية جديدة تصب فى صالح مصر

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، بداية جديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري، نتيجة عدم وجود تدفقات دولارية خلال الفترة الحالية مما أثر على السوق المصرية والمستوردين والمصنعين وكثير من القطاعات داخل الاقتصاد المحلي.

وتوقع "الشافعي" في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن بداية العام المقبل سنشهد مزيدًا من الخطوات الإيجابية لصالح الاقتصاد المصري ومزيدًا من الانتعاشة داخل الأسواق، بالإضافة إلى حدوث مزيد من التوازن في السلع التي ارتفعت بشكل عشوائي وغير مبرر خلال الفترة الحالية والماضية.

كما توقع الخبير الاقتصادي، تراجعًا في أسعار الكثير من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة نتيجة الحصول على القرض، لافتًا إلى أن هذا القرض يبعث الطمأنينة لدى المؤسسات التمويلية العالمية والمؤسسات المحلية وداخل الأسواق المصرفية، بالإضافة إلى توطين صناعات جديدة من شأنها الحد من فاتورة الواردات والعمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

 

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي صندوق النقد الدولي السوق المصري الاقتصاد المحلي المؤسسات المحلية

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