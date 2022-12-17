أستاذ جيولوجيا المياه: مشروع تبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو متر

كشف الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة الفيوم، عن جهود الدولة في مجال تبطين الترع بالمحافظات المختلفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مشروع تبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو متر بمختلف المحافظات.

وأضاف أستاذ جيولوجيا المياه أن العالم يعاني من نقص في المخصصات المائية المتعلقة بكل دولة، موضحاً أن هناك نقص شديد جداً في كميات المياه المتاحة عالميا والتي ستصل إلى حوالي 40% بحلول 2030.

وأشار إلى أن مصر نتيجة للزيادة السكانية والنمو الزراعي وزيادة الاستهلاك أصبح هناك مشكلة حقيقية في المياه، ومن هنا اتجهت الدولة إلى خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية من خلال الترشيد والتحلية والمعالجة.