السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين تسببوا فى عاهة لعامل بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بالسجن 5 سنوات لكل من "م.ج.م" و"م.ج.م" و"ج.م.ع" لاتهامهم بضرب أفضي إلى عاهة مستديمة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7174 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بتعدي المتهمين على المجني عليه وإصابته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال قيام المجني عليه "م.م.ق" مبيض محارة بتوجيه اللوم للأطفال بالطريق العام حضر آلية المتهم الثالث "ج.م.ع"، ونشبت بيهما مشادة كلامية على أثرها حضر المتهمان الأول "م.ج.م" والثاني "م.ج .م" فقيدة الثالث من الخلف وتعدي عليه المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات مستخدمين أسلحة بيضاء سكين وكوريك، فاستقرت أحدهما بيده اليسرى، مما تسبب في عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بحوالي 2%، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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