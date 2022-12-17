السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 708 عناصر إجرامية ومصرع 2 آخرين فى مداهمات (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية على مدار الأسبوع لضبط العناصر الإجرامية الخطرة وكافة مظاهر الخروج عن القانون.

ولاحقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مصرع عنصرين، وضبط «708» عناصر إجرامية بنطاق مديريات أمن «أسيوط- الجيزة- الدقهلية- الغربية- كفرالشيخ- القليوبية- السويس- المنوفية- الشرقية- قنا- المنيا- الإسكندرية- بورسعيد- جنوب سيناء- الأقصر- دمياط- البحر الأحمر- سوهاج- بنى سويف- الإسماعيلية- الوادى الجديد- مطروح- أسوان- الفيوم- البحيرة»، وبحوزتهم «302 قطعة سلاح نارى- عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة المتنوعة». 

جدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها «قتل- سرقة- سلاح- مخدرات».

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