السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لسائق لحيازته حشيشًا بالإسكندرية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار رفيق رءوف يعقوب، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري- بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ح.ق.ا" وغرامة مالية مائتي ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20028 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول عن أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم "ح.ق.ا" سائق، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كيس بلاستيكي، وبفض محتوياته تبين بداخله عدد 5 طرب حشيش وقطعة أخرى لذات المخدر ذات حجم أصغر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.. وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

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