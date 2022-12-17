بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. طريقة علاج الطفل المتأثر بالإدمان من أمه وقت الحمل

بالتوازي مع الزيادات الكبيرة الأخيرة في استخدام المواد الأفيونية، واضطراب الاستخدام، والجرعة الزائدة، زاد أيضًا بشكل كبير حدوث الأطفال الذين يولدون متأثرون بالمواد الأفيونية.

وبحسب موقع nida.nih يمكن أن يكون لاضطراب استخدام المواد الأفيونية غير المعالج أثناء الحمل آثار مدمرة على الجنين، والمستويات المتقلبة من المواد الأفيونية في دم الأمهات اللاتي يسيئون استخدام المواد الأفيونية تعرض الجنين لفترات انسحاب متكررة، والتي يمكن أن تضر بوظيفة المشيمة وتزيد من مخاطر:

إعاقة نمو الجنين.

انفصال المشيمة.

المخاض المبكر.

تشنجات.

مرور العقي داخل الرحم.

موت الجنين.

بالإضافة إلى هذه الآثار الجسدية المباشرة، تشمل المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الجنين ما يلي:

علاج كل من الميثادون والبوبرينورفين أثناء الحمل:

تثبيت مستويات المواد الأفيونية لدى الجنين، والحد من الانسحاب المتكرر قبل الولادة.

تحسين نتائج الأطفال حديثي الولادة.

زيادة علاج الأمهات بفيروس نقص المناعة البشرية لتقليل احتمالية انتقال الفيروس إلى الجنين.

ربط الأمهات برعاية أفضل قبل الولادة.

أظهر التحليل التلوي أنه ، مقارنة بجرعة واحدة من العلاج بالميثادون ، أدى البوبرينورفين إلى:

10 في المئة أقل من الإصابة بـ NAS.

وقت أقصر لعلاج حديثي الولادة (بمتوسط ​​8.4 أيام أقصر).

كمية أقل من المورفين المستخدمة لعلاج NAS (بمتوسط ​​3.6 ملغ أقل).

زيادة عمر الحمل والوزن ومحيط الرأس عند الولادة.

تُظهر البيانات المأخوذة من العلاج الأفيوني للأمهات الممول من NIDA: دراسة بحثية تجريبية على الإنسان فوائد مماثلة للبوبرينورفين، ومع ذلك، يرتبط الميثادون باحتباس علاجي أعلى من البوبرينورفين.

تم استكشاف الجرعات المقسمة مع الميثادون كطريقة لتقليل تعرض الجنين لفترات الانسحاب، وتظهر البيانات الحديثة مستويات منخفضة من NAS عند الأطفال المولودين لأمهات عولجن بجرعات مقسمة من الميثادون.

هناك حاجة إلى دراسات مقارنة أكبر لتحديد ما إذا كانت جرعات الميثادون المقسمة لاضطرابات استخدام المواد الأفيونية أثناء الحمل مرتبطة بنتائج أفضل.

لا يزال NAS يحدث عند الأطفال الذين تلقت أمهاتهم البوبرينورفين أو الميثادون، لكنه أقل حدة مما سيكون عليه في غياب العلاج.

لا تدعم الأبحاث تقليل جرعة الميثادون الأمومية لتجنب NAS، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة استخدام المخدرات غير المشروع، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر على الجنين.