السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تناظر جثة خفير مصنع عثر عليه مقتولًا فى السلام

جريدة الدستور

قامت نيابة شرق القاهرة الكلية بمناظرة جثة خفير مصنع زجاج، عثر عليه مقتولا، وتبين سرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بمدينة السلام.

وكشفت المناظرة عن أن المجني عليه في العقد السابع من عمره، وأصيب بكسر بالجمجمة وخروج أحشائه ونزيف داخلي أسفر عن هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على خفير بمصنع زجاج مقتولا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة «محمد. ف. س» نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس، كما تبين أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأن المتهمين سرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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