بدء فعاليات منتدى برلمان شباب مصر على أرض الشرقية

بدأت مساء اليوم السبت، فعاليات منتدى برلمان شباب مصر، والذي يقام على أرض محافظة الشرقية، بمشاركة 3 محافظات هى «دمياط والدقهلية والمنوفية» ووزيرين.

حيث افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فعاليات منتدى برلمان الشباب والذي يقام على أرض محافظة الشرقية، للمرة الثالثة بعد أن أقيم فى المرة الأولى، على أرض محافظة المنيا، وأقيمت دورته الثانية على أرض محافظة الغربية.

بدأ المنتدى بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ حامد عبد العال، عضو برلمان الشباب والفائز بالمركز الأول في مسابقة ورتل القرآن ترتيلًا.

يحضر المنتدى كل من منال عوض محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، ومحمد السباعي عضو برلمان الشباب ونائب بمجلس الشيوخ المصري، وأحمد جابر المتحدث الرسمي باسم برلمان الشباب، وعبد الله ياسين المقرر العام لبرلمان شباب مصر.

وفي كلمته رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضيوف المنتدى، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من تقدم وازدهار من استقرار وتقدم، تم الاتفاق على ثمنه وهو المصارحة بكل ما يتم تقديمه في كل الملفات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب وتولى اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالطلائع، وقد تم تمكين الشباب عن طريق عقد منتديات ومؤتمرات، وإقامة برلمان للشباب وغيرها من الفعاليات التي تساعد الشباب على التواجد على الساحة السياسية والاجتماعية، كما تؤهلهم لتولي المناصب القيادية، والاستمرار فيها بنجاح وتفوق.

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