السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المشدد 13 عامًا للمتهم بالشروع فى قتل زوجته بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالموجود ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 13 عامًا، في قضيتي الشروع في قتل زوجته وإلقاء أطفاله من الطابق الثاني، وحيازة حشيش بقصد التعاطي، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى 8 مارس من عام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى قنا الجامعي يفيد باستقباله أسماء طليحي عبدالقادر ثابت، مصابة بجرح بالوجه وكسور متفرقة في أنحاء متفرقة من جسدها، وأطفالها حبيبة، 16 عامًا، بسحجات وكدمات، وحبيب 12 عامًا، بحالة إغماء، وحسين 10 أعوام، بكسر في الذراع اليمنى، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ، ومصطفى، عامين بسحجات وكدمات.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم في الواقعة أحمد.ح.أ.ج، يبلغ من العمر 48 عامًا، زوج المجني عليها ووالد الأطفال، حيث إنه قام بالتعدي عليها وسكب بنزين عليها محاولًا إحراقها، ثم ألقى أبناءه من الطابق الثاني، وأتلف أثاث المنزل، بسبب خلافات زوجية، وأنه مدمن مخدر الحشيش.

وجرى ضبط المتهم من قبل الأهالي وتسليمه إلى مركز شرطة قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات التي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريًا بالسجن 10 سنوات عن قضية الشروع في قتل زوجته وأبنائه، و3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي الحشيش المخدر.

اعوام أحداث القضية أجهزة الأمنية اجهزة الامن أجهزة الأم الأجهزة الأمني الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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