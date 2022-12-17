«العدس» بـ32 جنيهًا.. أسعار البقوليات بالأسواق اليوم السبت

استقرت أسعار البقوليات في الأسواق، اليوم السبت.

وجاءت أسعار البقوليات كالتالي:

سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 24 و26 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفول البلدي ما بين 28 و32 جنيهًا.

سجل سعر الفول المدشوش ما بين 23 و25 جنيهًا.

سجل سعر الحمص نحو 39 إلى 56 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 27 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو العدس ما بين 28 و32 جنيهًا للكيلو.

تراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللوبيا البلدي 35 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 31 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

أسعار الفول بالطن اليوم

سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ أرضه.

سجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20000 جنيه معبأ أرضه.

سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ أرضه.

سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ أرضه.

بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ أرضه.

أسعار السمسم بالطن اليوم

يبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

بلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه أرضه.

بلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

بلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

تراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا.