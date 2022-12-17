«صناعة منتجات الأخشاب» تنظم زيارة لـ 800 صانع و400 طالب لـ «كايرو وود شو»

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أمس، بالتعاون مع الشركة المنظمة للمعرض "إستيراتيجي" زيارة لنحو 800 صانع، و400 طالب من كليات الفنون التطبيقية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس لكلية فنون تطبيقية بالقاهرة والمحافظات لزيارة معرض القاهرة للأخشاب والماكينات "كايرو وود شو".

وأوضحت الغرفة أنه بالتنسيق مع الشركة المنظمة للمعرض، وفرت حافلات لنقل أعضائها مع تقديم الضيافة من محافظات دمياط، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، ومركز طهطا، وذلك لاطلاعهم على كل ما هو جديد فى عالم سلسلة الإمداد لصناعة الأثاث.

وقالت الغرفة في بيانها اليوم السبت، إن الزائرين اطلعوا على أحدث مدخلات الإنتاج من أخشاب طبيعية وأخشاب صناعية واكسسوارات ومعدات وآلات صناعة الأثاث.

وبحسب بيان الغرفة فقد حققت الزيارة أفضل نتائج للزائرين، وأشادوا بما اطلعوا عليه، بسبب توافر أكثر من عارض للأخشاب المسطحة بأنواع حديثة ومتنوعة من القشرة الصناعية، التى تلبي طلبات وأذواق الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى تنوع الآلات والمعدات والتي جاء بعضها بأسعار مناسبة نتيجة تصنيع بعض الأجزاء محليا وتجميع باقى المستورد من الخارج، بالإضافة إلى وجود ٢٨ عارضا من الخارج (روسيا، فرنسا، انجلترا، بلجيكا، أمريكا) ما أتاح أمام الزائرين تنوعا في المنتجات أو الآلات.

وكان المهندس طارق حبشي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات قد افتتح الخميس فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات "Cairo Wood Show 2021" في دورته السابعة، والذي يقام فعالياته خلال الفترة من 15 – 18 ديسمبر 202 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة نحو 60 شركة محلية وأجنبية.

يذكر أن المعرض متخصص في استعراض الشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية وعرض التكنولوجيا الحديثة لتعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي.

وأوضحت الغرفة أن رعايتها للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع على الزيارة أو المشاركة بالمعرض كعارضين أو زائرين لأن المعرض فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي.

وأكدت أنها تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون وتشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف علي الخامات والماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتواجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة.

ويمثل المعرض يمثل فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث سيتم خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأخشاب والخامات البديلة.