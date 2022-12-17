«العيلة دي» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it

تصدر مسلسل «العيلة دي» الذي يعرض حاليًا عبر قناة «DMC» وعبر المنصة الرقمية «واتش إت» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة «watch it» الرقمية، ويشارك في مسلسل «العيلة دي» المكوّن من 30 حلقة، الفنانة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

ويُعرض «العيلة دي» من السبت للأربعاء على قناة dmc، فى الثامنة مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما ينطلق عرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساءً، كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلي (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنواني، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له واتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

وتصدر أيضًا 4 مسلسلات قائمة الأعلى مشاهدة على منصة “watch it” الرقمية، وجاء في المرتبة الثانية مسلسل "مشوار الونش"، للنجم محمد رجب، وعدد من نجوم الفن، ومسلسل "إيجار قديم"، ومسلسل "اتزان" احتل المرتبة الرابعة.

مواعيد عرض مسلسل "العيلة دي"

ويُعرض "العيلة دي" من السبت للأربعاء على قناة dmc، فى الثامنة مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما ينطلق عرض العمل على قناة DMCدراما الساعة 11 مساءً ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساءً، كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch itالرقمية.