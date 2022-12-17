السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا لحيازته 20 طن أسمدة زراعية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة قنا) لحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر دون فواتير، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مستودع لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية)، وبحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية الأسمدة الزراعية محافظة قن

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

«قتلوها بدم بارد».. صديقة قتيلة بورسعيد على يد ابنتها تروي تفاصيل الجريمة

سعر الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

برلمانى: مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الأمريكية الإفريقية دليل ريادة مصر

الحكومة تنفي انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين