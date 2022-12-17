ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا لحيازته 20 طن أسمدة زراعية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة قنا) لحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر دون فواتير، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مستودع لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية)، وبحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.