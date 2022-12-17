ضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 10,900 طن سكر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,900 طن "سكر تمويني – أسمدة مدعمة" – 69500 لتر مواد بترولية – 1300 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (635,324 طن) أبرزها (13,350 طن دقيق بلدى – 79,450 طن دقيق أبيض – 1,950 طن أرز أبيض – 453,332 طن أرز شعير – 57,198 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - أسمدة" 10,900 طن "سكر تمويني – أسمدة مدعمة" – 2400 عبوة زيت طعام – 7260 قطعة متنوعة – 69500 لتر مواد بترولية – 1200 لتر زيت طعام – 1300 إسطوانة بوتاجاز مدعمة – 10010 عبوة سجائر 20 طن أسمنت).