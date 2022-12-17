السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ملعب نهائى كأس العالم ينحاز للأرجنتين على حساب فرنسا قبل مباراة الغد

الأرجنتين
الأرجنتين

يملك منتخب الأرجنتين افضلية كبيرة على نظيره الفرنسى قبل المباراة التى ستجمع المنتخبين معًا فى نهائى بطولة كأس العالم التى 2022 التى تستضيفها قطر والتى ستجرى على استاد لوسيل .

ويسدل الستار غدا الأحد، على منافسات مونديال قطر 2022، عندما تلعب فرنسا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية على ملعب لوسيل، حيث تسعى فرنسا للحفاظ على لقبها والتتويج بلقب المونديال الثالث في تاريخها بعد نسختي 1998، و2018، بينما تسعى الأرجنتين هى الأخرى للتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1978، و1986.

وهناك عقبة كبرى ستواجه منتخب فرنسا قبل مباراة الغد، تتمثل فى ملعب اللقاء؛ حيث سيخوض المنتخب الفرنسى أول مباراة له على ملعب لوسيل في المونديال، فى حين خاض منتخب الأرجنتين 4 مباريات من قبل على هذا الملعب، ومباراة الغد هى الخامسة، الأمر الذى يمنح راقصو التانجو أفضلية كبرى من حيث التعود على أرضية الملعب والأجواء الجماهيرية .

واحتضن ملعب لوسيل احتضن 9 مباريات في المونديال الجاري قبل المباراة النهائية، من بينهم 4 مباريات للأرجنتين حيث وكانت البداية بفوز السعودية على الأرجنتين (2-1)، وفوز الأرجنتين على المكسيك بنفس النتيجة، وكذلك مباراة هولندا  والأرجنتين التى انتهت بركلات الترجيح لصالح الأرجنتين ، وأخيرا الأرجنتين على كرواتيا (3-0).

وكان الحضور الجماهيري الأكبر في المونديال في ملعب لوسيل، في مباراتي الأرجنتين والمكسيك، والأرجنتين وكرواتيا بـ 88,966 متفرج.

يذكر أن أخر مرة وصل فيها فريق لنهائي المونديال دون خوض أي مباراة على مدار البطولة على ملعب النهائي، في نسخة جنوب أفريقيا 2010؛ حيث لم يخض أي من طرفي النهائي إسبانيا وهولندا أي مباراة على ملعب سوكر سيتي قبلها، وحسمت إسبانيا اللقاء بهدف دون رد أحرز انيستا نجم برشلون السابق.

الارجنتين الجاري الجماهير الخامس استاد لوسيل أرجنتين 2022

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