قصور الثقافة تحيي ذكرى أديب نوبل في عدد من المحافظات

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى أديب نوبل نجيب محفوظ في عدد من المحافظات المختلفة وعدد من المكتبات التابعة للقصور، وفي التقرير التالي نستعرض اهم هذه الاحتفالات..

قصر ثقافة نعمان عاشور

احتفل قصر ثقافة نعمان عاشور التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الدقهلية بذكرى ميلاد الكاتب نجيب محفوظ بعدد من الفاعليات المتنوعة منها محاضرة بعنوان "حياة نجيب محفوظ" حاضرها محمد سلام، أوضح أن نجيب محفوظ ولد في حي الجمالية بالقاهرة عام ١٩١١ التحق بجامعة القاهرة ودرس الفلسفة وكتب روايات منها "عبث الأقدار، السراب، بداية ونهاية" وحصل علي جائزه نوبل عام ١٩٨٨ وهو أول عربي حصل علي الجائزة، ووصل بأعماله إلي العالمية، بجانب معرض كتاب احتفالا بمولده أقيم على مدار ثلاث أيام نفذه نهال محمد، إلى جانب مجلة حائط للتعريف بنجيب محفوظ تضمنت ميلاده وأهم مؤلفاته ومواقفه الإنسانية والوطنية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة نفذها ولاء محمد عاطف، كما نفذ بيت ثقافة اويش الحجر ورشة حكي عن الأديب نجيب محفوظ، نفذتها صفاء عجور، أوضحت أن نجيب محفوظ يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004 تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، ويعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

نفذ بيت ثقافة سماد طلخا ورشة حكى عن نجيب محفوظ، ناقشت أشهر القصص التي تنوعت بين "الخيالية، الواقعية، القصيرة" ومن أمثلة قصصه "فرصة العمر، الضحكة على الشاطئ، همس الجنون، الطريق، أولاد حارتنا، الفجر الكاذب"، فيما نظمت مكتبة سنتماي محاضرة عن رموز بلدنا وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي، حاضرها الشيخ محمد إبراهيم حامد، أوضح أن الشعراوي هو عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، لقبه البعض بإمام الدعاة.

نفذ بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان رأى الدين فى الإدمان، حاضرة الشيخ مصطفى فرحات اوضح ان المخدرات من المفسدات ومزيلات العقل التى نهى الله عنها ، وقد حرم الإسلام المخدرات بأنواعها المختلفة التى تفقد الوعى وتغيب العقل لأنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية، وأن المخدرات من الكبائر ويستحق مرتكبيه المعاقبة في الدنيا والآخرة، كما نظم قصر ثقافة الطفل مواهب فى الغناء تدريب المايسترو ممدوح الإسكندراني، بالإضافة لورشة فنية بقصر ثقافة منية النصر نفذها نبيلة عيد.

مكتبات فرع ثقافة الدقهلية

كما واصل فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث نظمت مكتبة بسنديلة محاضرة عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حاضرها آمال على أوضحت ان يوم حقوق الإنسان ‏هو مناسبة يحتفل بها العالم سنويًّا في 10 ديسمبر من كل عام، وتقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وذلك الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وأنه هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".

نظمت مكتبة كفر بهيده محاضرة عن الأديب الكبير نجيب محفوظ، حاضرها عماد عبد القادر أوضح أن نجيب محفوظ تميز بالتعبير عن الحارة المصرية ومن أهم أعماله الحرافيش بين القصرين فتوات بولاق غيرها، وحائز علي جائزه نوبل، نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة عن الاديب نجيب محفوظ وذكرى ميلاده، حاضرها حمادة دويم تناول مولده في ١١ ديسمبر ١٩١١وانه روائى وكاتب مصرى ويعد اول اديب عربي حائز على جائزة نوبل فى الادب ومن اشهر أعماله الثلاثية، واولاد حارتنا، نفذت مكتبه سنتماي ورشه عن اهم مؤلفات نجيب محفوظ نفذها يحي حامد.

نفذت مكتبة المجاهد حسن طوبار ورشة مواهب إلقاء وكتابة الشعر والإنشاد الديني والغناء وذلك بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة المنزلة التعليمية تحت إشراف خليل الشناوي مسئول الموهوبين بالقسم شارك الفنانين توفيق حجازي، وميرفت الحلوجى، كما نظم قصر ثقافة البرامون ورشة حكى حول "حوت سيدنا يونس" نفذها فايزة محمد، نفذت مكتبة دماص ورشة فن تشكيلي نفذها إيمان عبدالعال، كما يستمر قصر ثقافة الطفل في ورشه عمل الجبس لدكتور محمود سلامه، بالإضافة لورشة رسم للأطفال ببيت ثقافة بنى عبيد نفذها ايمان كارم، كما نظمت مكتبة العيادية ورشة حكي عن التعاون، نفذها محمد عبد الحافظ، أوضح ان التعاون هو مساعدة الناس لبعضهم البعض في أعمال الخير وفي كل الأمور التي تتقبل المشاركة، ومن الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسان به يصبح المجتمع نسيجا واحداً متكاملاً ومترابطًا، ويوثق رابط الأخوة بين الزملاء .

ثقافة الجيزة

أدارت مكتبة السلام التابعة لثقافة الجيزة حوار حول السيرة الذاتية للأديب نجيب محفوظ ومسيرته العلمية والعملية وأهم مؤلفاته، كما عقدت مكتبة صول الثقافية ورشة حكي للأطفال دارت حول اللغة العربية وتاريخ تطورها ودورها في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، بينما نظمت مكتبة دور التربية يوما ثقافيا تضمن محاضرة ناقشت أهمية اللغة العربية كأحد أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية وساهمت في حفظ تاريخ العرب، بجانب عرض بروچيكتور لأفلام "أبو صدام _ The Bad Guy" بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم فن الاوريجامى، كما قدم قصر ثقافة العياط أنشطة متنوعة للرواد منها: مناقشة رواية "ميرامار" للأديب نجيب محفوظ، إلى جانب ورشة حكي لقصة "غلطة لن تتكرر" تأليف شريف شوقى، التي تدور أحداثها حول أهمية الصدق والأمانة فى حياة الإنسان، وبحضور مجموعة من طلبة وطالبات مدرسة الجزيرة أقام القصر ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم باستخدام الألوان المائية، بالاضافة إلى مسابقة ثقافية تضمنت أسئلة تاريخية وعلمية، فيما ناقشت مكتبة بولاق الدكرور كتاب "العائش في الحقيقه" من تأليف الأديب نجيب محفوظ، وفي سياق متصل أدار بيت ثقافة طموه حوار ثقافي بعنوان "لا للعنف لا للتطرف" ناقش خلاله مسؤول النشاط مفهوم العنف وأشكاله من عنف جسدي ولفظي ونفسي، كما تطرق لمفهوم التطرف وعلاقته بتهديد أمن واستقرار المجتمع، وحول المشاكل الصحية للفتاة في مرحلة المراهقة وعلاجها قدمت د.أماني العجمي محاضرة توعية صحية تضمنت مجموعة من الإرشادات والنصائح لطالبات مدرسة الشرفا وذلك بالتعاون مع مكتبة ساقية مكي الثقافية، كما دارت المحاضرة التي عُقدت بمكتبة الكوم الأحمر عن خطورة الزواج المبكر وآثاره السلبية وعلاقته بالظواهر الاجتماعية الأخرى مثل التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري وغيرها.



ومن جانب آخر نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة فنون تشكيلية بمدرسة الشهيد محمد صلاح الدين لعمل باقة من الورود باستخدام الفوم الملون، بالإضافة إلى استمرار الورشة الفنية لتعليم رسم البورتريه، وتعليم الرسم الثلاثي الأبعاد باستخدام الدرجات المختلفه للقلم الرصاص، مع تدريبات العزف علي آله الكمان والموسيقى والغناء، والجمباز، إلى جانب بروفة مسرحية "اللي بني مصر" للمخرج محمد الطوبجي، و "المفتاح" للمخرج محمد طارق، و "يوتيوبيا" للمخرج حسام الطحان، كذلط أقام بيت ثقافة أوسيم ورشة فنون تشكيلية لتدوير خامات البيئة والاستفادة منها كديكور منزلي بسيط، وبالتعاون مع إدارة أوسيم التعليمية و مدرسة الزهراء الاعدادية أُقيمت ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم"، كما قدمت كل من مكتبة الطلبة ومكتبة القطوري ورشتين للفنون التشكيلية، تضمنت الأولى تعليم الرسم الديجيتال بطريقة البوب آرت، بينما تناولت الأخرى تعليم التشكيل بالصلصال، فيما نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنية لتعليم الرسم.

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