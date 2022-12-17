برلمانى: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم مؤخرًا، والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأضاف محسب، أن مصر قادرة على تجاوز هذه التحديات، موضحًا أن كثيرًا من الشائعات خرجت مؤخرًا عن الاقتصاد المصري بهدف النيل منه، إلا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية على الإطلاق، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر، وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى ١٤ مليار دولار، مؤكدًا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومي إلى أقل من ٨٠%؜ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

ولفت محسب، إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وسيكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.