«ذا صن» تدعو لزيارة شرم الشيخ: وجهة سياحية فريدة

دعت صحيفة «ذا صن»، البريطانيين محبي السفر إلى زيارة مصر، وتحديدا مدينة شرم الشيخ لقضاء عطلة ممتعة، خاصة أن هذه المدينة تقع بعد بضع ساعات فقط من المملكة المتحدة.

زيارة مصر

وقالت الصحيفة البريطانية إن مدينة شرم الشيخ تتمع بأشعة الشمس الرائعة على مدار السنة، ويمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في أشهر الشتاء، لا سيما وهي تقع بجانب البحر الأحمر على حافة صحراء سيناء.

ولفتت إلى أن مدة الرحلة من بريطانيا لشرم الشيخ قليلة للغاية، وتستغرق حوالي 5 ساعات، وبالتالي فإن شرم الشيخ أقرب من العديد من الوجهات المشمسة في فصل الشتاء للبريطانيين.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن شرم الشيخ قريبة من الناحية المكانية والمسافة لبريطانيا إلا أن ما تحمله المدينة من صحاري بعيدة المدى، وشواطئ تغمرها أشعة الشمس، والهندسة المعمارية الفخمة، تجعلك تشعر بأنها عالم بعيد منفصل.

توى البريطانية تطلق رحلاتها لمصر

ودعت الصحيفة للسفر عبر عملاق السفر البريطانية شركة «توي» الشهيرة التي توفر رحلة لمصر شاملة التكاليف، بدءًا من 593 جنيهًا إسترلينيًا هذا الشتاء، بما في ذلك الرحلات الجوية.

وقالت إن شرم الشيخ بها العديد من الفنادق التي تقدم كافة الخدمات للزوار، مثل حمامات السباحة الكبيرة وكراسي الاستلقاء الخشبية للتشمس ومسابح مختلفة تناسب كل الأعمار ومنزلقات مائية.

والأفضل من ذلك كله، أنه في كل حمام سباحة وعلى الشاطئ وحتى على شرفات السباحة، يتواجد طاقم الانتظار دائمًا لتقديم الكوكتيلات أو القهوة أو الكولا التي يتم توصيلها مباشرة إلى كرسي التشمس الخاص بك.

ولفتت إلى أنها ليست السباحة وحسب هي النشاط الوحيد في شرم الشيخ، حيث يمكن حضور جلسات اليوجا عند شروق الشمس، بالإضافة إلى الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم والرماية والسهام وتنس الطاولة والبولينج.

الغطس فى شرم الشيخ

ونوهت بأن الغطس في مياه شرم الشيخ أمر مذهل تماما تحت سطح البحر الأحمر المشمس، حيث توجد شعاب مرجانية مذهلة وبديعة، ويمكنك مقابل 2.50 جنيه إسترليني استئجار جميع المعدات التي تتيح لك تجربة هذا العالم الآخر بنفسك حيث رؤية الأسماك ذات الألوان الزاهية من جميع الأشكال والأحجام بين الأسطح الصخرية.

نصائح للسائح البريطانى

كما قدمت الصحيفة عددًا من النصائح للسياح القادمين لشرم الشيخ، منها أنه لا يلزم الحصول على تأشيرة لدخول شرم الشيخ؛ لأنها منطقة سياحية، ولا تزعج نفسك باستبدال أموالك بالجنيه الإسترليني واليورو والدولار، حيث يتم قبول كلها في المنطقة.