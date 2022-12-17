وزير المالية: المواطن شريك أساسى فى إنجاح منظومة «فاتورتك حمايتك وجايزتك»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ومصلحة الضرائب تستعدان لإطلاق برنامج التحفيز "فاتورتك حمايتك وجايزتك"، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يجعل من المواطن شريكاً أساسياً لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، والتي قطعنا فيها شوطاً كبيراً كان له الانعكاس الأكبر على الإيرادات الضريبية المتحققة رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وأوضح "معيط"، في بيان، السبت، أن البرنامج يهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مُشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

ولفت إلى تصميم هذا البرنامج بحيث يتضمن مجموعة من آليات التحفيز، منها حصول المواطن على خصومات وقسائم مجانية للشراء، بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بصفة دورية، وغيرها من الهدايا والجوائز العينية القيمة.

ونوه بأن المرحلة التجريبية من البرنامج، والتي سيتم إطلاقها فى خمس مولات كبري بالقاهرة؛ لقياس تفاعل المواطن من خلال تقديم خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة.

وأضاف وزير المالية أن برنامج "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك" سيعمل على تحفيز المجتمع الضريبي لتشجيع المواطنين على التفاعل مع النظم الضريبية وطلب الإيصالات أو الفواتير، موضحًا أنّ المادة رقم 74 في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها تسمح لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.