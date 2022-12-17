الأنبا باسيليوس يلتقى مسئولى مشروع «تمكين وحماية الأرامل المعيلات»

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، مسئولي، وأعضاء مشروع تمكين وحماية الأرامل المعيلات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسئول المكتب، حيث أعطى صاحب النيافة الكلمة الروحية بعنوان "قبول الواقع والثقة الدائمة في معونة الرب"، كما تضمن الاجتماع أيضًا بعض الفقرات الروحية المتنوعة.

وتستعد طوائف الأقباط الكاثوليك والانجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، للاحتفال بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى 24 ديسمبر الجاري، فيترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد السيد المسيح، فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل، وقد ذكر إنجيل الطفولة ليعقوب المنحول في القرن الثالث الحدث على أنه قد تم في منتصف الليل، على أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا.

وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يقوم كشافة الكنيسة بتنظيم الكنيسة وتأمينها من الداخل، على أن يتم منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها.