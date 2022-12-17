السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعتزم إعادة حسابات الصحفيين المعلّقة على تويتر

مالك تويتر إيلون
مالك تويتر إيلون ماسك

أعلن مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحفيين الأمريكيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيرا.

وكتب الملياردير في تغريدة: "الناس تكلّموا، الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات "سابقة خطيرة".

وكان ماسك أطلق استطلاعا على "تويتر" ليسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلّقة على الفور أو خلال أسبوع، وأجاب حوالى 59% من 3,69 ملايين مستخدم للإنترنت شاركوا في الاستطلاع بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.

وجرى تعليق حسابات حوالى 12 صحفيا أمريكيا على الشبكة، ومن بين هؤلاء، موظفون في وسائل إعلامية مثل "سي إن إن" (دوني أو ساليفان) و"نيويورك تايمز" (ريان ماك) و"واشنطن بوست" (درو هارويل) وصحفيون مستقلّون.

تعليق حساب على تويتر يتعقب إيلون ماسك

وغرّد البعض بشأن القرار الذي اتخذه "تويتر" الأربعاء بتعليق الحساب الذي كان ينقل تلقائيا مسار رحلات طائرة إيلون ماسك الخاصة.

واتهمهم هذا الأخير بتعريض سلامته وسلامة عائلته للخطر.

وقال الأربعاء في تغريدة إنّ سيارة كانت تقلّ أحد أطفاله تمّ تعقبها في لوس أنجلوس من قبل "مطارد مجنون"، فيما يبدو أنه خلق علاقة سببية مع الحساب الذي يحدد مسار طائرته الخاصة.
 

تويتر إيلون ماسك الصحافيين التواصل الاجتماعي حسابات ماسك

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