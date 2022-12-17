السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أحمد عبدالمعطى حجازى ضيف صفاء النجار فى «أطياف».. الخميس

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار والشاعرأحمد عبد المعطي

أعلنت الدكتورة والروائية صفاء النجار عن ضيف برنامج "أطياف"، المذاع على شاشة «الحياة»، في حلقة الخميس المقبل، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الدكتورة صفاء النجار صورة تجمعها بالشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي داخل كواليس البرنامج، وعلقت عليها قائلة: "مفاجأة أطياف.. الخميس القادم  #أحمد_عبدالمعطي_حجازي"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

مواعيد برنامج أطياف

يذكر أن برنامج "أطياف"، الذي تقدمه الدكتورة والروائية صفاء النجار، يذاع الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب زين العابدين خيري، وإخراج عبدالفتاح خضر.

الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي ضيف صفاء النجار الدكتورة صفاء النجار اطياف الخميس المقبل

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