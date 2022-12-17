اليوم.. استكمال محاكمة طبيب التخدير المتهم فى وفاة «طفل الإسكندرية»

تستكمل محكمة جنح الرمل أول بمجمع محاكم محمد كريم الإسكندرية، اليوم، محاكمة طبيب التخدير في القضية رقم 2840 لسنة 2022، والمقيدة برقم 779 لسنة 2022 طب شرعى، بتهمة وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية.

وذكرت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأشار البلاغ إلى أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالب بإجراء منظار للطفل ودخل لإجراء عملية جراحية، وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.