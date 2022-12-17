موقع جديد لجامعة أسوان لمواكبة التحول الرقمى

قال الدكتور علي محمد عبدالعزيز، مدير البوابة الإلكترونية بمركز المعلومات جامعة أسوان، إنه في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام ٢٠٣٠، في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية، تم إطلاق موقع الجامعة الجديد في هذا التوقيت؛ لاستخدامه للدخول في مسابقة التصنيف الدولي الجديد، متمنيًا الحصول على مركز أفضل، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا على مستوى الجامعات المصرية والـ١٣ عربيًا في التصنيف الدولي لعام 2023/2022.

وأضاف مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة أنه "نعمل على تنفيذ خطط التطوير المستقبلية وذلك من خلال بناء مواقع جديدة لكليات الجامعة والتي يبلغ عددها 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، فقد كان علينا المضي قدمًا نحو إنشاء موقع جديد للجامعة (https://aswu.edu.eg/)".

كما تم تصميم وبناء موقع جامعة أسوان باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، ليواكب المواقع العالمية. (كموقع معهد ماشوتس للتكنولوجيا، جامعة هارفرد وغيرها من المواقع العلمية المتخصصة علي الصعيد الدولي).

وأوضح الدكتور علي عبدالعزيز، أنه تم الدمج بين الأساليب الحديثة والمتطورة بالإضافة إلى الهوية البصرية الموجودة في محافظة أسوان، كما تم تقسيم الموقع على حسب persona (الفئات المستهدفة) من "أعضاء هيئة تدريس، وطلاب جامعيين، وطلاب دراسات عليا، موظفين، رجال أعمال، زوار من المجتمع الخارجي"، والعمل على سهولة التصفح والوصول للمعلومات على الموقع، كما تم وضع نظام للمراجعة من خلال وجود خدمة التدقيق اللغوي (proofreader).

وتابع أن ذلك مع وجود دعم لأكثر من لغة مثل (الفرنسية واليابانية تحت الإنشاء)، ويتم نشر الصور علي الموقع من خلال علامات مائية للموقع (للحفاظ علي حقوق النشر للجامعة)، كما شمل التطوير إنشاء تطبيق خدمات البريد الإلكتروني، والذي يسمح بتوفير خدمات الإيميل الجامعي لكل منتسبي الجامعة أونلاين وعن بعد، مع ربطه بالرقم القومي دون الحاجة إلى القدوم إلى مقر الجامعة، ويتيح هذا الإيميل الجامعي المقدم من شركة مايكروسوفت مساحات تخزينية تصل إلى ٥ تيرا بايت بالتخزين السحابي، بالإضافة إلى حزم مكتبية كاملة ومجانية (office 365).

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمات الفيديو كونفرانس من خلال أرقام تليفونات وإيميلات العاملين بالجامعة حتى يمكنهم الاتصال وعقد الكونفرانس كفريق عمل بسهولة ومجانًا ومن أي مكان، أيضًا تم تفعيل خدمة للخريجين من توثيق الشهادات لخريجي الجامعة بالخارج من خلال بريد إلكتروني مخصص لذلك، كما شمل التطوير إنشاء صفحات التواصل الاجتماعي (linkedin, facebook, twitter instagram, youtube).

بالإضافة إلى القارئ البصري لشفرة (QR Code) (لعمل مسح والدخول السريع من خلال الموبايل)، ويطرح الموقع كل أنشطته الجامعية وللمجتمع من خلال- أجندة الجامعة الموحدة (لمتابعة كل أحداث الجامعة من مناقشات ومؤتمرات، ولقاءات).

ولفت إلى أنه تم تخصيص صفحة جديدة للشكاوي والمقترحات، وصفحة للتقييم، وحاليًا يتم العمل على تطبيق خدمات فحص الأبحاث والرسائل العلمية أونلاين وفي الخطة بناء وإنشاء العديد من التطبيقات لتسهيل توفير الخدمات الإلكترونية.