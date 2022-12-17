بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بتونس

بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم، السبت، في الانتخابات التشريعية لانتخابات أول برلمان في عهد الرئيس قيس سعيد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة، على أن تغلق عند الساعة السادسة، باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة الثامنة.

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودًا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الاعلام.

ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبًا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقًا، مبررًا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير مارس القادمين، سيكون مجرّدًا من السلطات استنادًا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الماضي.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط "من الصعب جدّا" تحقيقها.

في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. ونتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.