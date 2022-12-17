اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل صديقه في دارالسلام، في القضية 4084 لسنة 2022 دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي .

كشف أمر الإحالة أن المتهم "عبدالرحمن.ط"، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.ع"، بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعد بالأيدي فقرر المتهم الخلاص منه فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه؛ قاصدًا قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاحًا أبيض "مطواة" بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.