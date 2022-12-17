السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل صديقه في دارالسلام، في القضية 4084 لسنة 2022 دار السلام.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي .

كشف أمر الإحالة أن المتهم "عبدالرحمن.ط"، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.ع"، بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعد بالأيدي فقرر المتهم الخلاص منه فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه؛ قاصدًا قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاحًا أبيض "مطواة" بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات التجمع الخامس المتهم دارالسلام المستشار أحمد أبوالفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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