السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لليوم الـ108 على التوالى.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ «كلنا واحد»

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

يتوافد المواطنون بكثافة لليوم الـ108 على التوالي، على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة في فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي أطلقت بداية شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتم مدها حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتم مدها حتى نهاية نوفمبر الماضي ثم نهاية ديسمبر الجاري.

وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة في الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 28 أكتوبر الماضي، عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم إطلاقها أول سبتمبر الماضي، حتى نهاية نوفمبر الماضي، ثم أعلنت في 28 نوفمبر الماضي مدها حتى نهاية ديسمبر الجاري؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأوضحت أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسة - 1051 فرعا - 4 شوادر) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، على أن تتضمن كل قافلة سلعا غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما أعدت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، مساهمةً منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية؛ بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما توزع منظومة أمان عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا، والمناطق الحضارية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

إقبال كبير من المواطنين على منافذ كلنا واحد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الدراسى الجديد الغذائية وغير الغذائية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المشاركة المجتمعية المرحلة الثالثة والعشرين توفير كافة السلع الغذائية توفير السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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