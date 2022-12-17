عمدة كييف: ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، إن ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه والطاقة الحرارية، بينما لدى 40% منهم كهرباء.

وأضاف كليتشكو- في تصريح نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة- أن المسئولين في العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان في المدينة، بعدما تم ضرب منشآتها بالصواريخ الروسية.

وشدد المسئول على أن السلطات تحاول توفير المياه مرة أخرى للسكان بحلول صباح الغد.