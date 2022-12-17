السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمدة كييف: ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه

مياه
مياه

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، إن ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه والطاقة الحرارية، بينما لدى 40% منهم كهرباء.

وأضاف كليتشكو- في تصريح نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة- أن المسئولين في العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان في المدينة، بعدما تم ضرب منشآتها بالصواريخ الروسية.

وشدد المسئول على أن السلطات تحاول توفير المياه مرة أخرى للسكان بحلول صباح الغد.

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