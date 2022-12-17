وزير خارجية إيطاليا: يجب وضع سقف لأسعار الغاز لوقف التضخم بأوروبا

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، ضرورة وضع سقف لأسعار الغاز لوقف التضخم في أوروبا.



وقال تاجاني - في اليوم الثاني لاحتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس حزب (إخوة إيطاليا)، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة ليس إيجابيًا سواء بالنسبة لأوروبا أو للاقتصاد الحقيقي الإيطالي.



وأضاف تاجاني أنه من الصواب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بذلك لأن التضخم داخلي، لكن التضخم في أوروبا ناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.



وحول العملة الأوروبية المشتركة (اليورو)، أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه كان متشككًا بشأن قرار رفع قيمة العملة في أوروبا، موضحًا أنه بينما تعمد الولايات المتحدة بشكل صائب إلى زيادة قيمة عملتها لمواجهة التضخم كونه يعود لأسباب داخلية، فإن سبب التضخم في أوروبا يعزى إلى الحرب وزيادة كلفة الطاقة، لافتا إلى أن الزيادة في قيمة المال لا تسهّل دفع عجلة الاقتصاد.