السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تطلق مبادرة البيت الصيني لضمان إدارة التنافس بشكل مسئول مع بكين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مبادرة "البيت الصيني"، وهو مكتب جديد منوط به "التنسيق لضمان قدرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية على إدارة التنافس بشكل مسؤول مع بكين".


ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم عن الخارجية الأمريكية قولها، إن الصين تمثل "التحدي الجيوسياسي الأكثر تعقيداً الذي نواجهه".


وأضافت القناة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أعلن عن إطلاق المكتب الجديد المعروف رسمياً بـ "البيت الصيني"، وهو المسئول عن إدارة التعامل مع جمهورية الصين الشعبية.

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