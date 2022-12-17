السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سائق قطار مخمور عبر مكبر صوت يعرب عن خيبة أمله فى وظيفته ومديره فى العمل

قطار
قطار

قبضت الشرطة الألمانية على سائق قطار مخمور بعد رحلة فوضوية عبر مدينة شتوتغارت جنوب غربي البلاد، أعرب خلالها عبر مكبر الصوت عن خيبة أمله في وظيفته وربّ العمل.

 

الرجل البالغ من العمر 43 عاما فوّت عددا من المحطات التي كان من المفترض أن يتوقف فيها قطار الضواحي.

 

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، فإن السائق لم يقم بفتح الأبواب في حالات أخرى، أو أنه قام بفتحها، لكن بعدما تجاوز الوقت المحدد.

 

كذلك، أصدر السائق عدة بيانات عبر مكبرات الصوت تحدث فيها عن وظيفته وعن صاحب العمل.

 

وكانت امرأة تنتظر ابنتها التي كانت على متن القطار، أبلغت الشرطة عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم.

 

وتمكن السائق من المضي في رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

 

وأظهر فحص السائق أن مستوى الكحول في دمه يعادل حوالي 0،28%.

 

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يجري التحقيق مع الرجل للاشتباه في تسببه بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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