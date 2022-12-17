الصحة: الأمراض التنفسية تزداد في فصلى الخريف والشتاء

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم بمجهودات هامة فى مجال التطعيمات، موضحًا أن الأمراض التنفسية تزداد في فصلي الخريف والشتاء وتأتي معظمها نتيجة فيروسات وميكروبات، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.



وكشف الدكتور عمرو قنديل، عن منظومة ترصد الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والقائمة على نظام الترصد القومي بكافة المستشفيات، والترصد لأماكن محددة موزعة جغرافيًا، ونظام الترصد القائم على الحدث، والمسوح الصحية والأبحاث الإكلينيكية، فضلاً عن استعراض الموقف الوبائي العالمي والمحلي للأنفلونزا الموسمية، وكذلك الموقف الوبائي للفيروس المخلوي التنفسي.



وكان أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات واحدة من أهم الوسائل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

